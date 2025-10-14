Księżna Kate po długiej nieobecności spowodowanej chorobą pojawiła się w Oxfordzie, gdzie odwiedziła organizację wolontariuszy. Organizacja ta oferuje wsparcie rodzinom z najmłodszymi dziećmi. Księżna spędziła czas z najmłodszymi, wywołując uśmiechy na twarzach dzieci i obecnych, mocno zaskakując. Ten jeden szczegół zwraca największą uwagę!

Księżna Kate rozczuliła wszystkich tym widokiem

Wiosną ubiegłego roku pojawiły się oficjalne informacje, że księżna Kate zmaga się z nowotworem. Wiadomość ta poruszyła opinię publiczną. Na szczęście leczenie okazało się skuteczne, a ostatnio książę William w jednym z wywiadów ogłosił, że Kate znajduje się w remisji. Po dość długiej przerwie od obowiązków w ostatnim czasie księżna Kate coraz częściej pojawiała się na różnego rodzaju wydarzeniach i już wiadomo, że na dobre wróciła do pełnienia swoich funkcji.

Niedawno księżna zaskoczyła nowym odcieniem włosów i zachwyca świetną formą, ale takich kadrów jak ostatnio jeszcze nie było. Księżna Kate i żona przyszłego króla Wielkiej Brytanii pojawiła się z wizytą w Oxfordzie na spotkaniu z organizacją Home-Start, a wszyscy patrzą nie na jej stylizację - chociaż ta też jest wyjątkowa, ale na promienny uśmiech żony Williama. Kate w tak doskonałym nastroju już dawno nie widział cały świat!

Księżna Kate wróciła na dobre!

Księżna wyglądała na naprawdę szczęśliwą i zrelaksowaną. Jej promienny uśmiech i pełne zaangażowania rozmowy z wolontariuszami zrobiły ogromne wrażenie. To była Kate, jakiej Brytyjczycy nie widzieli od dawna: radosna, pełna energii i autentyczna w każdym geście.

Co więcej, Kate nie tylko rozmawiała z obecnymi, ale również aktywnie uczestniczyła w zabawach z dziećmi. Z uśmiechem rozmawiała z dziećmi i uważnie słuchała historii rodzin korzystających z programu.

Stylowa księżna Kate powraca w ulubionym płaszczu od Alexandra McQueena

Po wizycie w Oxfordzie przyszedł czas na to, aby książęca para wybrała się z oficjalną wizytą do Irlandii Północnej. Księżna Kate nadal była w świetnej formie i po raz kolejny zdecydowała się na stylizację w zielonym kolorze. Tym razem jej wybór padł na płaszcz od Alexandra McQueena. Ten sam model nosiła już wcześniej, a po raz kolejny była w nim widziana w 2020 roku. Stylizacja wzbudziła zachwyt i perfekcyjnie podkreśliła talię.

Strój Kate Middleton idealnie komponował się z charakterem wizyty, bo był elegancki i jak widać również ponadczasowy. W końcu Kate ma go w swojej szafie już od pięciu lat i nadal go nosi! Brawo dla księżnej, bo na taki krok nie zdecydowałoby się zbyt wiele znanych osób.

