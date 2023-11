2 z 5

Osobista stylistka księżnej Kate poleca jedną markę - to Charles Worthington. I to właśnie kosmetykom tej linii Kate jest wierna! Kosmetyki marki Charles Worthington to profesjonalne produkty stworzone w salonie przeznaczone do użycia w domu tzw. "Salon at home". Czyli zamiast biegać co tydzień do fryzjera, salon możecie urządzić w swoim domu! ;)