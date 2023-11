1 z 5

Księżna Kate uchodzi za ideał urody dla wielu kobiet. Zawsze perfekcyjnie ubrana, z idealnie ułożonymi włosami oraz cerą, godną pozazdroszczenia. Wiele osób zastanawia się, czy księżna Cambrigde sięga po zabiegi medycyny estetycznej, by zachować młody i promienny wygląd. Okazuje się, że księżna owszem ma swoje sposoby dbania o cerę, jednak nie mają one nic wspólnego z popularnym wśród wielu gwiazd botoksem. Księżna Kate woli bardziej naturalne metody.

Kosmetyczka gwiazd właśnie wygadała się, co stosuje księżna Kate, by mieć tak idealną cerę. Zdziwicie się! To popularne smarowidło do chleba!

