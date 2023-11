Książę William w przyszłości najprawdopodobniej zostanie królem i jak wiadomo przygotowuje się do tej roli od dawna. Teraz okazuje się, że również Kate wysyła sygnały, które świadczą o tym, że w przyszłości zostanie królową.

Co takiego zrobiła? Meghan będzie zazdrosna?

Kate przygotowuje się do roli królowej!?

Kolejka do tronu brytyjskiego jest naprawdę długa. Po królowej Elżbiecie następny jest jej syn, książę Karol, a zaraz po nim książę William i jego synowie, George i Louis. Dopiero za nimi jest brat Williama, książę Harry. To oznacza, że William najprawdopodobniej zostanie królem, a Kate doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego już od jakiegoś czasu przygotowuje się do tej roli. Nie pozwala sobie na wpadki czy łamanie protokołu królewskiego tak, jak Meghan. Co więcej, jak podkreśla ekspertka od mowy ciała Judi James, księżna Cambridge swoim zachowaniem zdradza, że pewnego dnia to ona będzie królową.

Jak informuje „Daily Mail” widać, że Kate już od jakiegoś czasu w towarzystwie królowej czuje się doskonale. Samodzielnie towarzyszy jej podczas niektórych wizyt, a jej dygnięcie nie jest już tylko pokłonem, ale miłym powitaniem:

Delikatne dygnięcie Kate jest połączone z kontaktem wzrokowym i szerokim uśmiechem, który sprawia, że jest to zarówno rytuał powitania, jak i oddanie pokłonu - mówi Judi James w "Daily Mail".

Jak wyglądają relacje Elżbiety II z Kate?

Relacje królowej i księżnej Kate są bardzo dobre. Elżbieta II ceni Kate i jej przywiązanie do tradycji. Meghan może być zazdrosna o tę relację, w końcu to jej królowa ciągle zwraca uwagę i zdaje sobie sprawę, że nigdy nie zyska takiej sympatii jak jej szwagierka.

Elżbieta II ceni Kate, co więcej zdaje sobie sprawę, że kiedy William obejmie tron po swoim ojcu, najprawdopodobniej nada swojej żonie tytuł Królowej małżonki. Sama nigdy nie uczyniła ze swojego męża króla, Filip nadal nosi tytuł księcia!

Sądzicie, że Kate będzie dobrą królową?

Księżna Kate czuje się coraz pewniej w obecności królowej

