2 z 5

Okazuje się, że księżna Kate z wykształcenia jest historykiem sztuki i od lat pasjonuje się fotografią. Do tej pory mogła robić to w zaciszu pałacowym, ale teraz postanowiła zaprezentować światu swoje zainteresowania. Co w tym kontrowersyjnego?

Zobacz: DLACZEGO KATE MIDDLETON SIEDZI W PŁASZCZU W POMIESZCZENIACH? BO MUSI...