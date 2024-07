Księżna Kate złożyła wizytę jednej z organizacji charytatywnych w sukience Orly Kiely, którą miała na sobie już wcześniej...2 razy podczas oficjalnych wizyt. Sukienka w stylu retro prezentowała się na niej świetnie. Jedyne do czego możemy się doczepić to botki. Brązowe botki z zamszu marki Aquatalia kosztują ok. 2500 złotych, jednak jej para jest już tak zniszczona, że wypłukał się z nich kolor. Rozumiemy jej oszczędność, ale buty wyglądają na zaniedbane.

My jednak w tym miejscu chcemy się skupić na jej kolczykach. Księżna Kate od lat stawia na biżuterię od brytyjskiej projektantki Kiki McDonough. A jej ulubionym modelem kolczyków są wiszące cytryny. Półszlachetne kamienie osadzone są w 18-karatowym złocie i kosztują ok. 2500 złotych. Kupić je można między innymi w sklepie internetowym projektantki, który znajduje się pod adresem Kiki.co.uk.