Styl księżnej Kate uwielbiają nie tylko na Wyspach, ale inspirują się nim kobiety na całym świecie. Jeśli zdecyduje się założyć sukienkę z sieciówki, niemal natychmiast ten model zostaje wyprzedany. To zjawisko doczekało się nawet swojej nazwy i określa się je jako tzw. "efekt Kate". Teraz księżna zdradziła swój patent na przetrwanie wielu godzin w butach na wysokim obcasie. Okazuje się, że ten produkt natychmiast stał się hitem! Zobaczcie, o co chodzi...

Księżna Kate uwielbia wysokie obcasy, ale...

Kate zgodnie z królewską etykietą do każdej stylizacji powinna nosić rajstopy. Księżna Cambridge sztywno stosuje się do tej zasady i w przeciwieństwie do Meghan nie łamie królewskiego protokołu. Jednak, jak wiadomo rajstopy sprawiają, że stopa w butach, szczególnie tych na wysokim obcasie, ślizga się, a to utrudnia chodzenie. Kate znalazła na to sposób! Rozwiązanie jest bardzo proste i każda z nas może je wypróbować. Wystarczy kupić wkładki silikonowe! To one sprawiają, że księżna porusza się z taką klasą, a jej stopa nigdy nie wypada z butów.

Księżna Kate i jej patent na wysokie obcasy!

Dziennikarze "Marie Claire" odkryli, że księżna Kate nosi tego typu wkładki we wszystkich butach, co więcej ma jedną ulubioną markę. Produkty John Lewis są dostępne w wielu kolorach i rozmiarach, dzięki czemu bez problemu można dopasować je do każdego rodzaju butów. Jak tylko pojawiła się informacja, że księżna używa wkładek silikonowych tej firmy, produkty na stronie zostały całkowicie wyprzedane!

Zamierzacie skorzystać z patentu księżnej Kate na chodzenie w butach na wysokim obcasie? W Polsce tego typu wkładki bez problemu kupimy w sklepach stacjonarnych i internetowych!

Księżna Kate zawsze wybiera buty na wysokim obcasie

