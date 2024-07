Ciąża i poród księżnej Kate z pewnością należało do najgłośniejszych wydarzeń zeszłego roku na świecie. Ostatnie tygodnie to z kolei lawina doniesień o kolejnej ciąży Kate - prasa w Wielkiej Brytanii i USA rozpisywała się na temat kolejnych szczegółów, a niektórzy obwieścili nawet, że tym razem królewska para przywita bliźnięta. Przypomnijmy: Sensacyjne doniesienia prasy: Księżna Kate w ciąży!

Rodzina królewska nie ma raczej w zwyczaju komentowania plotek, choć zdarza się to w wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku radosna twórczość dziennikarzy nie była wstrzymywana przez adwokatów pary, a w oczach opinii publicznej doniesienia te nabierały wiarygodności z każdym tygodniem. W końcu jednak przemówił książę William. Prasa przycisnęła go do muru podczas jego ostatniego publicznego wystąpienia na obchodach Dnia świętego Patryka w koszarach Irish Guards.



Może któregoś dnia... Na razie wystarczy nam jedno dziecko - skomentował krótko.

Czyli póki co, nie będzie kolejnego royal baby. Szkoda?

