Księżna Kate urodzi czwarte dziecko? Wiemy, że mówi się o tym już od dawna, ale po księżnej Kate ani trochę nie widać ciążowych krągłości. W tej sprawie pojawiły się jednak nowe fakty! Okazuje się bowiem, że lada dzień żona księcia Williama ma ogłosić radosną nowinę całemu światu. Obecnie wiedzą o tym ponoć najbliżsi, w tym królowa Elżbieta II. Przeczytajcie poniżej wszystkie szczegóły!

Księżna Kate jest w czwartej ciąży?

Ciąża księżnej Kate to bez wątpienia jedyny temat, który tak rozgrzewa brytyjskie (ale nie tylko!) media. Żona księcia Williama nieustannie jest podejrzewana o stan błogosławiony. Nie dziwi zatem fakt, że teraz znów się o tym mówi. Co jednak ciekawe, nie bez powodu! Redaktorzy serwisu Bookmakers.tv dotarli bowiem do osoby, która dowiedziała się, że w miniony weekend książę William odwiedził swoją babcię, królową Elżbietę II w zamku Balmoral i przekazał jej wiadomość o kolejnej ciąży księżnej Kate. To może oznaczać tylko jedno - jeśli królowa już wie, to niedługo dowie się cały świat!

Szanse, że Kate i William w najbliższych dniach podzielą się z nami nowiną, są naprawdę wysokie. Z ostatnich zakładów wynika, że możemy się spodziewać dużego oświadczenia niebawem, a to oznacza znaczący wzrost zainteresowania rodziną królewską - powiedział rzecznik Bookmakers.tv dla Express.co.uk.

Mimo że księżna Kate i książę William milczą na ten temat, to jednak o czwartej ciąży mówi się już od dawna. Przypomnijmy, że jakiś czas temu księżniczka Charlotte miała opowiedzieć w szkole, że jej mama jest w kolejnej ciąży. Jakby tego było mało, to brytyjskie media zwróciły uwagę na nową fryzurę Kate. Ponoć księżna zmienia swoje uczesanie za każdym razem, gdy spodziewa się dziecka. Myślicie, że teraz naprawdę coś jest na rzeczy?

Księżna Kate ponoć spodziewa się kolejnego dziecka

EastNews

Na razie jednak nie widać po niej żadnych ciążowych krągłości

East News