Niepokojące wieści płyną z Wielkiej Brytanii. W poniedziałek doszło tam do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem konwoju eskortującego księżną Kate i księcia Williama z Londynu do Windsoru. W jego wyniku 83-letnia kobieta trafiła do szpitala. Co się stało i jaki jest stan zdrowia Irene Mayor? Zobaczcie poniżej!

Wypadek księżnej Kate i księcia Williama

Księżna Kate i książę William podróżowali z Londynu do Windsoru. W pewnym momencie jeden z policyjnych motocykli wjechał w 83-latkę. Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Jak podają zagraniczne media, Irene Mayor ma złamaną miednicę. Jej stan wciąż jest bardzo poważny, co potwierdziła córka kobiety.

"Daily Mail" ustalił zaś, że księżna Kate i książę William wciąż są w kontakcie z poszkodowaną. Co więcej, oboje bardzo chcieliby odwiedzić Irene Mayor w szpitalu, gdy tylko będzie to możliwe.

Kate i William byli głęboko zaniepokojeni i zasmuceni. Mają kontakt z rodziną ofiary, wysłali też kwiaty. Powiedzieli również, że chcieliby odwiedzić panią Mayor, jeśli będzie na to gotowa - ujawnił rzecznik książęcej pary w rozmowie z "Daily Mail".

Mamy nadzieję, że 83-latka szybko wróci do zdrowia! Trzymamy za to kciuki.

Kate i William przejęli się zaistniałą sytuacją

