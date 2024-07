1 z 10

Księżna Kate, książę William i książę George z wizytą na Royal International Air

Książę George rośnie jak na drożdżach! Chłopiec uczestniczył w oficjalnej wizycie swoich rodziców na lotnisku Royal International Air i oczywiście skradł serca fotoreporterów! Mały książę jest naprawdę przesłodki i z każdym kolejnym pojawieniem się publicznie, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Książę George miał na uszach słuchawki, by nie przestraszył go huk samolotowych silników. Syn księżnej Kate i księcia William jednak ani trochę się nie bał! Był bardzo zaciekawiony tym, co dzieje się wokół, a przy okzji zaserwował fotografom serię uroczych minek! ;) Musicie je zobaczyć!

