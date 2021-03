Księżna Kate dostała od swoich dzieci niezwykły prezent z okazji Dnia Matki! Chwyta za serce!

Choć w Polsce Dzień Matki przypada 26 maja, to na Wyspach Brytyjskich to święto obchodzi się w marcu. W tym roku ten wyjątkowy dzień księżna Kate przypadł na niedzielę 14 marca. Z tej okazji żona księcia Williama dostała przepiękny prezent od trojga swoich dzieci: George'a, Charlotte i Louisa. Maluchy sprawiły jej ogromną radość, tym bardziej, że prezent dla ukochanej mamy wykonały samodzielnie! Co takiego przygotowały?

W niedzielę rano na profilu instagramowym księżnej Kate i księcia Williama pojawiły się fotografie podarunków, jakie z okazji dnia Matki dla Kate przygotowali George, Charlotte i Louis. Książęta przy pomocy królewskich kucharzy upiekły dla mamy wspaniały tort. Co ciekawe, nie jest to cukiernicze dzieło sztuki, ale... proste ciasto biszkoptowe przełożone kremem śmietanowym i konfiturą, udekorowane kolorowa posypką i ozdobami w kształcie serduszek.

Ale to nie koniec niespodzianek! Jak co roku w Dzień Matki książęta George, Charlotte i Louis złożyli też życzenia dwóm innym, wyjątkowym mamom – Carole Middleton (mamie księżnej Kate) oraz zmarłej księżnej Dianie, dla której wykonali przepiękne laurki z osobistymi życzeniami.



Książę George narysował krajobraz, na którym widać góry, latające po niebie ptaki i łąkę pełną kwiatów. w Na odwrocie własnoręcznie wypisał życzenia:

Z kolei Charlotte na różowym papierze narysowała tęczowe serce, a laurkę dodatkowo udekorowała naklejkami motyli i kwiatów. Tuż pod obrazkiem napisała wzruszające słowa, dotyczące księcia Wiliama:

Najmłodszy z książąt, Louis, pomalował wycięte serce farbami, a boki laurki ozdobił naklejkami róznych zwierzątek.

