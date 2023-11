1 z 5

Każdego dnia księżna Kate ma mnóstwo obowiązków na głowie! Zaledwie wczoraj mogliśmy podziwiać ją w muzeum, a już dziś odwiedziła Robin Hood Primary School, gdzie świętowała współpracę szkoły z the Royal Horticultural Society (RHS) Campaign for School Gardening. Tym razem księżna postawiła na zupełnie casualowy look, ale to nie jej stylizacja zwróciła naszą uwagę, ale to, co zamierzała zjeść! ;) Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak odżywia się księżna Kate w ciąży!

Zobacz: KOLEJNE ZDJĘCIA KATE MIDDLETON W CIĄŻY! BRZUSZEK JEST JUŻ NAPRAWDĘ DUŻY