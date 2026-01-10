Podczas swojej pierwszej publicznej wizyty w 2026 roku, księżna Kate pojawiła się bez swojego charakterystycznego pierścionka zaręczynowego, który wcześniej należał do księżnej Diany. Na dłoni żony księcia Williama znajdowała się jedynie prosta, złota obrączka ślubna. Nieobecność pierścionka natychmiast wywołała falę spekulacji i emocji wśród obserwatorów rodziny królewskiej. Tymczasem, jak wskazuje historia, księżna już wcześniej zdejmowała ten klejnot podczas wizyt w placówkach medycznych. W 2018 roku, podczas wizyty w Great Ormond Street Hospital, również nie nosiła żadnej biżuterii. Pałac Kensington wyjaśniał wówczas, że chodziło o względy higieniczne.

Księżna Kate i książę William w Charing Cross Hospital

Wizyta, podczas której zabrakło pierścionka, odbyła się w szpitalu Charing Cross w zachodnim Londynie. Księżna Kate i książę William odwiedzili placówkę wspólnie, by spotkać się z personelem medycznym i wesprzeć działania szpitala. Księżna miała na sobie burgundowy garnitur i jak zwykle prezentowała się elegancko. Jednak to brak ikonicznego pierścionka zaręczynowego przyciągnął największą uwagę.

Pierścionek zaręczynowy księżnej Kate ma głęboką wartość sentymentalną. Został wręczony jej przez księcia Williama w 2012 roku podczas prywatnych wakacji w Kenii. Klejnot wcześniej należał do księżnej Diany, matki Williama. Diana wybrała pierścionek od jubilera Garrard przed swoim ślubem z ówczesnym księciem Karolem w 1981 roku. Zdecydowała się na niego, ponieważ przypominał jej pierścionek matki.

Wbrew popularnym plotkom, pierścionek nie został przekazany Williamowi przez księcia Harry'ego. W książce „Spare” książę Harry jasno zdementował te doniesienia, nazywając je „nonsensem”. Inna nieprawdziwa informacja głosiła, że pierścionek był za duży dla Kate. Podczas wizyty w Walii w 2023 roku sama księżna zaprzeczyła tym plotkom, mówiąc, że rozmiar pierścionka był idealny.

Co mówią zasady higieny NHS o biżuterii w szpitalu?

Zasady higieny Narodowej Służby Zdrowia (NHS) jasno określają wymogi dla osób przebywających w środowiskach klinicznych. Standardowe środki ostrożności w zakresie kontroli zakażeń nakazują usunięcie całej biżuterii z dłoni i nadgarstków. Według oficjalnych wytycznych NHS: „Należy zdjąć całą biżuterię z dłoni i nadgarstków. Dopuszcza się noszenie jednego, prostego metalowego pierścienia, np. obrączki ślubnej, ale należy go zdjąć podczas higieny rąk.”

Decyzja księżnej Kate o zdjęciu pierścionka zaręczynowego podczas wizyty w szpitalu była więc zgodna z obowiązującymi protokołami.

Zobacz także: Pracuje z Martą Nawrocką. Zdradziła tajemnicę Pierwszej Damy