Lada dzień do księgarń trafi jej nowa powieść dla dzieci. Na poprzednich książkach gwiazda zarobiła już fortunę. Wiemy, ile!

„Marzyłam o tym od dzieciństwa i cieszę się, że to marzenie spełniłam”.

Tak mówiła Agnieszka Chylińska jesienią 2012 roku, gdy wydawała swoją pierwszą powieść „Zezia i Giler”. Pisanie ją wciągnęło, bo od chwili debiutu literackiego opublikowała już kolejne pięć tytułów dla dzieci. Najnowszy, „Giler, trampolina i reszta świata”, będzie mieć premierę 20 listopada.

„To książka o tym, jak starać się żyć pogodnie pomimo trosk i problemów, których nie damy rady rozwiązać, a mimo to możemy nadal starać się być szczęśliwymi ludźmi”, mówi Agnieszka.

Ile Agnieszka Chylińska zarobiła na książkach?

Pisanie to dla niej nie tylko pasja, ale i źródło pokaźnych dochodów. Jak dowiedziało się „Party”, łączna

sprzedaż jej wszystkich powieści to prawie 500 tys. egzemplarzy!

"Chylińska ma gwiazdorską stawkę, więc mogła zarobić na nich nawet około 1,5 mln złotych – ocenia osoba z branży wydawniczej.

A ta kwota będzie rosła, bo w przyszłym roku Agnieszka planuje wydać kolejną książkę, ale tym razem dla dorosłych. Do tej pory nie wiadomo, nad jakim tytułem pracuje gwiazda. Czy to będzie powieść? A może modny obecnie gatunek thriller lub powieść kryminalna? A może po prostu autobiografia? To wszystko jest pilnie strzeżoną tajemnicą i odpowiedź na pytanie, jaką książką Agnieszka nas zaskoczy poznamy dopiero w przyszłym roku. Sama gwiazda twierdzi, że pisanie dla dzieci przychodzi jej znacznie łatwiej. Nic dziwnego, prywatnie jest mamą trójki dzieci. Obecnie Agnieszka Chylińska przygotowuje się też do powrotu na scenę, by razem z fanami świętować 25-lecie kariery. W przyszłym roku z tej okazji rusza w dużą trasę koncertową.

