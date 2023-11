Przez ostatnie trzy lata żyła bardzo intensywnie. Agnieszka Chylińska wydała dwie hitowe płyty, zagrała kilkaset koncertów i wystąpiła w czterech edycjach „Mam talent!”. Jak dowiedział się "Flesz", po koncercie "Top of the Top Festival" w Sopocie, gwiazda chce na kilka miesięcy zniknąć ze sceny!

Bardzo mocno angażuję się we wszystko, co robię. A że ostatnio intensywnie koncertowałam, teraz potrzebuję nabrać wiatru w żagle i odpocząć - potwierdza Agnieszka, którą spotkaliśmy tuż przed występem na Top of the Top Sopot Festivalu.