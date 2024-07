Zaledwie w poniedziałek poinformowaliśmy was, że Agnieszka Chylińska napisała książkę dla dzieci. Teraz możemy zobaczyć jej okładkę i przeczytać fragmenty. Według zapewnień wydawcy, powieść jest bardzo przyjemna i lekka, zupełnie inna niż można było spodziewać się po znanej z buntowniczego podejścia do życia, Chylińskiej.

"Zezia i Giler" wciągnęła już Marcina Prokopa i Roberta Kozyrę. Dołączycie do tego grona? Za jeden egzemplarz trzeba zapłacić tylko ok. 20 złotych. Od dzisiaj w sprzedaży.

Fragment książki "Zezia i Giler" (wyd. Pascal):

Jak to już wcześniej zostało powiedziane, Zezia razem ze swoim młodszym bratem Gilerem, Mamą i Tatą oraz kotką Idźstąd mieszkała w kamienicy przy ulicy Grójeckiej w Warsza- wie. Kotka liczyła sobie dziesięć lat i pojawiła się w rodzinie Zezików, zanim jeszcze Rodzice Zezi i Gilera zostali ich Rodzicami.

Kotka przybłąkała się któregoś zimnego jesiennego wieczoru i wybrała sobie akurat wycieraczkę pod drzwiami Państwa Zezik, by powić sześć pięknych kociąt. Kocią rodzinkę odkryła Mama Zezi rano, gdy wychodziła do pracy. Tata Zezi zawsze powtarzał, że koty do- brze wiedzą, kto się nimi najlepiej zaopiekuje.

Zezia uwielbiała słuchać opowieści o tym, jak kotka znalazła się w domu Państwa Zezik.