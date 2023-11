Do tej pory brytyjska rodzina królewska nie zabierała oficjalnie głosu w sprawie środowiska LGBT+. Tym razem książę William zrobił wyjątek i zjawił się na otwarciu nowego centrum dobroczynnej organizacji akt (Albert Kennedy Trust) i to za namową samej Lady Gagi! Organizacja pomaga bezdomnym młodym ludziom, którzy należą do mniejszości seksualnych, a już sama obecność księcia na spotkaniu wyrażała jego poparcie. Podczas spotkania książę miał okazję odpowiedzieć na wiele pytań, wśród których jedno dotyczyło jego dzieci.

- Gdyby któreś z twoich dzieci w przyszłości powiedziało "jestem gejem", "jestem lesbijką" czy cokolwiek, to jak byś zareagował? - zapytała jedna z osób w trakcie spotkania.

Książę William o homoseksualizmie swoich dzieci

Książę William po raz pierwszy odpowiedział na takie pytanie. Okazuje się, że wraz z księżną Kate wielokrotnie zastanawiał się nad tym, co by było, gdyby jedno z ich dzieci w przyszłości okazało się osobą homoseksualną.

- Wiesz co, myślałem o tym ostatnio, bo paru innych rodziców też mnie o to pytało. Wydaje mi się, że nie myśli się o tym, dopóki samemu nie zostanie się rodzicem. Ja nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu - powiedział książę.

Książę martwiłby się jednak o jedną rzecz.

- Jedyna rzecz, o którą bym się martwił, to jak - biorąc uwagę pełnione przez moje dzieci role - byłoby to interpretowane i widziane przez innych. Catherine i ja rozmawialiśmy o tym sporo, aby mieć pewność, że one są na to gotowe - powiedział William.

Przypomnijmy, że książę William jest tatą 6-letniego George'a, 4-letniej Charlotte i rocznego Louisa.

Książę William i księżna Kate mają troje dzieci

Para popiera środowisko LGBT+

