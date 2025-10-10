Książę William, od lat uchodzący za najspokojniejszego i najmniej kontrowersyjnego członka brytyjskiej rodziny królewskiej, po raz pierwszy publicznie pozwolił sobie na tak silne emocje. W najnowszym wywiadzie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, książę rozpłakał się przed kamerą. To wyjątkowy moment w historii rodziny królewskiej, której członkowie są od dziecka uczeni zachowania zimnej krwi i dystansu wobec trudnych emocji.

Tragiczna historia Rhian Mannings poruszyła przyszłego króla

Wzruszenie Williama wywołała opowieść Rhian Mannings — kobiety, która w 2012 roku doświadczyła dwóch tragedii w odstępie zaledwie pięciu dni. Po ataku padaczki zmarł jej roczny synek, a kilka dni później mąż odebrał sobie życie. William znał wcześniej tę historię, jednak jej ponowne wysłuchanie doprowadziło go do łez.

Rhian Mannings podzieliła się swoją historią w ramach nagrania z okazji 10 października – Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jej opowieść nie tylko poruszyła księcia Williama, ale również ukazała potężny wpływ, jaki niewypowiedziana trauma może mieć na ludzkie życie.

Kiedy Rhian opowiadała o utracie dziecka i samobójstwie męża, William nie był w stanie ukryć emocji. Kamera zarejestrowała moment, w którym książę ociera łzy. Mannings wspomina, że wzruszenie Williama było dla niej bardzo ważne, ponieważ pokazało, że nawet osoby na najwyższych stanowiskach mogą odczuwać głęboki ból i nie boją się o nim mówić.

Wzruszająca rozmowa podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Nagranie zostało opublikowane dokładnie 10 października 2025 roku i miało na celu zwiększenie świadomości na temat problemów psychicznych. Spotkanie Williama z Rhian Mannings miało szczególne znaczenie, ponieważ pokazało, że zdrowie psychiczne dotyczy każdego – bez względu na status społeczny, tytuł czy pozycję.

To był naprawdę ważny moment, ponieważ myślę, że kiedy rozmowa dochodzi do etapu, kiedy staje się emocjonalna, wiele osób się zamyka i przestaje rozmawiać (...) To jest tak ważne, że o tym opowiedziałam. On się wzruszył, co mnie wzruszyło, ale kontynuowaliśmy rozmowę. I myślę, że dzięki jego emocjom ludzie zrozumieją, że można o tym rozmawiać, że można mieć z tym trudności - ale to nie powód, żeby od tego uciekać powiedziała Mannings w wywiadzie dla Daily Mail.

Rodzina królewska i zdrowie psychiczne: zmiana pokoleniowa?

Choć brytyjska rodzina królewska długo była symbolem powściągliwości i chłodu, nowe pokolenie – reprezentowane przez Williama – przynosi ze sobą nowy styl. Angażowanie się w temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego dobrostanu to nie tylko obowiązek publiczny, ale także osobista misja Williama.

W ciągu ostatnich lat książę William, księżna Kate i książę Harry zaangażowali się w kampanie uświadamiające społeczeństwo w zakresie zdrowia psychicznego. Choć relacje między braćmi są obecnie napięte, cel, który im przyświecał, pozostaje wspólny: przełamywać tabu i dawać przykład otwartego mówienia o emocjach.

Wywiad z Rhian Mannings i emocje Williama mogą zatem stanowić przełomowy moment w historii monarchii – moment, w którym korona zbliża się do ludzi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.



