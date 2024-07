Książę William gra w siatkówkę w Centrum Sportu Westway w Londynie

1 z 8

Rodzina Królewska w Wielkiej Brytanii zawsze jest na świeczniku, ale są takie momenty, w których zainteresowanie ich życiem przybiera na sile. Są one zazwyczaj związane z hucznymi ślubami, narodzinami królewskich potomków czy smutniejszymi okolicznościami jakimi są pogrzeby. Ostatnio jednak Brytyjczycy mieli się z czego cieszyć - ogarnęła ich bowiem mania na potomka księżnej Kate i księcia Williama. Przypomnijmy: Zaskoczenie na Wyspach: Książę George najczęściej szukany w internecie

Kate i William oddają się teraz wychowywaniu małego księcia, ale nie oznacza to, że są zwolnieni z wypełniania swoich podstawowych obowiązków. I tak William odwiedził ostatnio w Londynie Centrum Sportowe Westway, gdzie spotkał się z młodymi sportowcami. Dzieci zaprosiły księcia do wspólnej gry w siatkówkę, a ten mimo braku sportowego uniformu, ochoczo zabrał się do zabawy z najmłodszymi. Patrząc na zdjęcia, radził sobie całkiem nieźle.

Tak książę William grał w siatkówkę w Londynie: