Mogłoby się wydawać, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej chętnie korzystają ze wszystkich przywilejów i wygód, a jednak jest zupełnie inaczej! Przynajmniej w przypadku księcia Harry'ego, który ostatnio zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem. Książę przebywał kilka dni w Rzymie, a do Londynu wracał... zwykłą linią British Airways zamiast prywatnym samolotem!

Reklama

Książę Harry przyłapany w zwykłym samolocie

Książę Harry musiał pojawić się w Rzymie, gdzie brał udział w charytatywnym meczu polo. Mimo że w Anglii zostawił ukochaną Meghan Markle i prawie miesięcznego synka Archiego, to jednak musiał spełnić swoje obowiązki. Co jednak ciekawe, książę wracał do Londynu w nietypowy sposób. Jak informują zagraniczne media, książę Harry został przyłapany w samolocie jednej z linii lotniczych British Airways. Tego nikt się nie spodziewał! Wszyscy podejrzewali, że książę ma do dyspozycji prywatny samolot. A jednak nic bardziej mylnego. Ludzie, którzy spotkali Harry'ego, nie mogli w to uwierzyć!

Patrzę i widzę mężczyznę, który jest identyczny jak książę Harry. Miał obrączkę ślubną i wyglądał na bardzo zmęczonego. Obok niego znajdował się drugi mężczyzna, który zachowywał się jak ochroniarz. Wtedy wszystko złożyło się w całość i zdałem sobie sprawę, że to książę leci z Rzymu do Londynu - wyznał jeden z pasażerów.

Zaskakuje również samo zachowanie księcia. Podobno Harry był bardzo sympatyczny i otwarty.

Uśmiechał się do wszystkich i mówił "cześć" - dodał pasażer.

Spodziewaliście się tego po Harrym?

Książę Harry wziął udział w charytatywnym meczu polo

East News

W tym czasie Meghan przebywała w Londynie z Archiem

EastNews