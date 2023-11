Do groźniej sytuacji doszło w Afganistanie. Książę Harry wraz z innymi uczestnikami wyprawy, jechał pojazdem, który zaledwie o kilka centymetrów minął minę. Zdarzenie opisał kapitan Dickon Leigh-Wood, były dowódca księcia Harry'ego.

- Automatycznie myślisz wtedy: to koniec. Pojazdy, które przejechały wcześniej, nie trafiły w to miejsce, mijając je o około 6 cali. Gdyby ktokolwiek z nas na to najechał, byłby to koniec gry - relacjonował.