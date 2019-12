Księżna Kate zdradziła, co George dostanie pod choinkę! Prezent jest związany z jego hobby

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele dzieci tuż przed gwiazdką decyduje się napisać list do Świętego Mikołaja z nadzieją, że dostaną upragnione prezenty. Również książę George postanowił nie zwlekać i wysłał swoją prośbę, w której opisał, co chciałby otrzymać pod choinkę. Jego tata, książę William, zdradził w programie "Berry Royal Christmas", na jaką niespodziankę może liczyć jego syn!

Co książę George dostanie pod choinkę?

Brytyjska rodzina królewska czeka na święta Bożego Narodzenia. Ostatnio w programie "Berry Royal Christmas", książę William opowiedział o szczegółach związanych z przygotowaniami do świąt, jak również wyjawił kilka szczegółów, na temat swoich dzieci. Okazało się, że Książę George uprzedził swoich rodziców i spisał, co chciałby dostać pod choinkę. Kate i William nie muszą się zatem martwić nad prezentem dla swojego syna i wręczą mu to, o co poprosił chłopczyk.

George już napisał list do Świętego Mikołaja. Świetnie rysuje i zaczął interesować się piłką nożną, więc dostanie prezent, który jest związany z jego pasjami - powiedział w programie "Berry Royal Christmas", książę William.

To jednak nie wszystko, co na temat swojego syna opowiedział Książę William. Okazało się, że książę George jest także fanem pewnej drużyny piłkarskiej, ale jego sympatie, nie pokrywają się z tymi, którym kibicuje jego tata.

Staram się nie być zbyt stronniczy. Powiedziałem mu, że może wesprzeć każdego oprócz Chelsea, więc naturalnie popiera Chelsea - powiedział z uśmiechem książę William.

Wygląda na to, że książę William będzie mógł już niedługo chodzić ze swoim synem na mecze! Co prawda ich sympatie co do drużyn nie pokrywają się, ale z pewnością znajdzie się na to jakieś rozwiązanie. Niewątpliwie książę George pod choinką, znajdzie prezent związany właśnie z piłką nożną!

Jak myślicie, co jeszcze pod choinką znajdzie książę George?

My umieramy z ciekawości!