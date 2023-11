Książę William od lat jest wielkim fanem piłki nożnej, a zwłaszcza drużyny Aston Villa. Nie dziwi zatem fakt, że miłość do sportu postanowił przekazać swoim dzieciom, które teraz wraz z księżną Kate zabrał po raz pierwszy na mecz, podczas którego piłkarze z Aston Villa walczyli o zwycięstwo z drużyną Norwich City. Zdjęcia i nagrania książęcej rodziny podbijają internet i to za sprawą księcia George'a, który nie zamierzał ukrywać swoich emocji!

Reklama

Książę George po raz pierwszy na meczu

Książęca rodzina wybrała się na mecz i zasiadła na trybunach wśród zwykłych ludzi. Nie zdecydowała się na lożę VIP i nie udało jej się wtopić w tłum. Wszystko to za sprawą księcia George'a, który zwrócił na siebie uwagę wszystkich! 5-letni syn księcia Williama i księżnej Kate jest wielkim fanem piłki nożnej, a to był pierwszy mecz, który zobaczył na żywo. Można tylko sobie nie tylko wyobrazić, co czuł chłopiec, ale także zobaczyć, bo nagrania podbijają sieć. Tylko spójrzcie na radość George'a!

George miał okazję oglądać naprawdę niesamowity mecz, bo jego drużyna pokonała przeciwników aż 5 do 1! Nie da się więc ukryć, że książę miał naprawdę powody do radości. Na trybunach była obecna również księżniczka Charlotte, ale na niej mecz nie wywarł aż takiego wrażenia. Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Spodziewaliście się, że George jest takim kibicem?

Książę George był zafascynowany meczem

East News

W przeciwieństwie do swojej siostry - Charlotte wydawała się być znudzona grą

East News