W miniony poniedziałek książę Filip został przewieziony ze szpitala Króla Edwarda VII do placówki św. Bartłomieja. Chociaż Pałac Buckingham ostatnio przekazał, że stan księcia Filipa jest stabilny, a monarcha czuje się dobrze, to jednak informacje uzyskane przez zagraniczne media, budzą niepokój. Podobno rodzina królewska jednoczy się w modlitwie. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: 99-letni książę Filip został przewieziony do innego szpitala. Jaki jest stan męża Elżbiety II?

Jaki jest stan zdrowia księcia Filipa?

To już ponad 2 tygodnie od kiedy książę Filip jest hospitalizowany. Ostatnio mąż królowej Elżbiety II został przewieziony do drugiego szpitala - jak poinformował rzecznik Pałacu Buckingham, ma to związek z chorobą serca księcia. Mimo wszystko fani brytyjskiej rodziny królewskiej zostali uspokojeni, że monarcha czuje się dobrze i niedługo opuści placówkę medyczną.

Książę czuje się komfortowo i reaguje na leczenie, ale oczekuje się, że pozostanie w szpitalu przynajmniej do końca tygodnia - powiedział rzecznik Pałacu Buckingham.

Niestety dzisiaj z Londynu napłynęły bardzo niepokojące wieści. Jak poinformował Daily Mirror, lekarze obawiają się o stan zdrowia księcia Filipa i najprawdopodobniej będzie potrzebował znacznie dłuższej hospitalizacji. Według doniesień zagranicznych mediów, rodzina jednoczy się w modlitwie.

Personel i cała rodzina królewska jednoczą się w swoich modlitwach za księcia – powiedział informator "Daily Mirror".

Książę Filip w tym roku skończy 100 lat i już od dłuższego czasu zmaga się z problemami sercowymi. Nic więc dziwnego, że lekarze są zaniepokojeni i nie chcą wypuścić męża królowej Elżbiety II z placówki medycznej tak szybko. Mamy nadzieję, że książę szybko odzyska siły i będzie cieszył się zdrowiem, jeszcze przez długie lata.

East News

Książę Filip już od ponad dwóch tygodni jest hospitalizowany. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej bardzo martwią się o jego stan zdrowia... Najnowsze doniesienia zagranicznych mediów, niestety wzbudziły niepokój.