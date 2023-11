Monika Krzywkowska, gwiazda serialu "39 i pół tygodnia," ujawniła w "Dzień Dobry TVN", że w 2011 roku wykryto u niej czerniaka, nowotwór skóry. Dlaczego akurat w śniadaniówce po latach postanowiła ujawnić swoją historię? Ponieważ dzięki "DDTVN" zdecydowała się pójść do lekarza!

Mam wielki dług wobec „Dzień Dobry TVN”, bo 8 lat temu prasując rano, leciało”Dzień Dobry”, prowadzone przez Dorotę Wellman i Marcina Prokopa oraz panią dermatolog. Zauważyłam, że mam coś co podpada pod ten niedobry opis. Sprowokował mnie wasz program, by wyruszyć i to zbadać. I okazało się, że to jest złośliwe i nie ma wątpliwości co to jest - powiedziała w "DDTVN" Monika Krzywkowska.

Jak Krzywkowska walczyła z czerniakiem?

Na szczęście aktorka nie musiała przechodzić przez najgorszy koszmar leczenia.

Skończyło się szczęśliwie dla mnie - to było tak wcześnie wykryte, że nie zdążyłam doświadczyć tych najgorszych stron wali z rakiem. Ten czerniak jest tak okropny, można przez to przejść, ale można go też nie przeżyć - opowiedziała Krzywkowska.

Aktorka przyznała, że szybko otrzymała pomoc.

Poza lękiem i przerażeniem, kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem chora, dosyć szybko dostałam pomoc. Wielkie szczęście i wielka wdzięczność. Natomiast nawet jak już ją dostałam, to wciąż nie byłam pewna, co dalej ze mną. Pamiętam, że wyglądałam przez okno w szpitalu na ludzi na przystanku, którzy gdzieś jadą albo wracają z siatkami z zakupami i wydawało mi się to największym szczęściem, że mogą sobie na tym przystanku stać i że robią sobie zakupy, pędzą do zwykłych spraw – wspominała gwiazda "39 i pół...".

Aktorka po tym doświadczeniu wyznała, że ceni sobie teraz w życiu święty spokój i czas z rodziną - z ludźmi których kocha. Co jeszcze zdradziła Krzywkowska? Okazuje się, że o mały włos, to ona zostałaby żoną Darka Jankowskiego (Tomasz Karolak) z "39 i pół", którą zagrała Daria Widawska. Ale nic straconego, bo teraz po 10 latach zagrała w drugiej części kultowego serialu - panią doktor - Ewę.

Kolejny odcinek serialu w niedzielę o 21:30 w TVN. Oglądacie?

