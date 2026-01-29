Krzysztof Zalewski to polski muzyk, wokalista i jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnej sceny alternatywnej. Szerokiej publiczności dał się poznać po wygraniu programu „Idol” w 2003 roku. Od rozstania z jego wieloletnią partnerką - Olgą Tuszewską minęły już dwa lata. Ostatnio jednak opublikował zdjęcia z wakacji w Egipcie, które dają do myślenia.

Krzysztof Zalewski na wakacjach w Egipcie. Nie jest tam sam

Krzysztof Zalewski konsekwentnie unika medialnego zainteresowania swoim życiem prywatnym, a zwłaszcza sprawami uczuciowymi. Przez wiele lat media rozpisywały się o jego związku z menadżerką Olgą Tuszewską oraz o ich synu. Para jednak rzadko kiedy publikowała wspólne zdjęcia ani nie wypowiadała się na tematy prywatne. Do publicznej wiadomości dopiero w 2024 roku dotarły informacje, że Krzysztof i Olga rozstali się definitywnie.

Krzysztof Zalewski opublikował na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć z podróży do Egiptu. Na wszystkich ujęciach artysta pozuje samotnie, wyraźnie starając się zachować w tajemnicy, czy ktoś towarzyszył mu podczas wyjazdu. Czujni internauci szybko jednak zauważyli, że bardzo podobne kadry pojawiły się niemal w tym samym czasie na profilu wokalistki - Karoliny Baran, występującej pod pseudonimem Kaeyra.

Podejrzenia fanów okazały się słuszne. Kaeyra w końcu potwierdziła wspólny pobyt w Egipcie, publikując krótki filmik, na którym pojawił się Krzysztof Zalewski. Choć żadne z nich nie zdecydowało się na oficjalne komentarze, nagranie nie pozostawiło wątpliwości, że artyści spędzali ten czas razem.

Kim jest Kaeyra?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, to 25-letnia polsko-amerykańska wokalistka, autorka tekstów i influencerka, urodzona i wychowana w Chicago. Swoją karierę zaczynała od publikowania autorskich utworów i coverów w internecie. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w programach „America’s Got Talent” oraz „American Idol”.

Do tej pory Krzysztof nie zdradził, jaka relacja ich łączy, jednak wspólny wyjazd do Egiptu wzbudził wiele podejrzeń wśród internautów.

