Krzysztof Wieszczek w mistrzowskim stylu wygrał "Taniec z Gwiazdami". Partnerowała mu Agnieszka Kaczorowska. Spotkaliśmy gwiazdora "Pierwszej Miłości" i "Przyjaciółek" na jednej z ostatnich imprez i zapytaliśmy go o to, czy nadal ma kontakt z tancerką! Czy zaprosiła go na otwarcie swojej szkoły? Zobaczcie naszą rozmowę z przystojnym aktorem!

Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska tańczyli razem w "Tańcu z Gwiazdami".

