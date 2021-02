Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala! Musiał przebyć zaplanowaną wcześniej operację. Na jego profilu w sieci pojawiło się zdjęcie w szpitalnym ubraniu oraz krótkie oświadczenie na temat stanu zdrowia. Uwagę fanów skupiła jednak fryzura detektywa! Chyba jeszcze nigdy nie widzieli go bez jego charakterystycznych włosów! Co się stało, że Krzysztof Rutkowski nagle zrezygnował z wizerunku, którego nie zmienił od lat?!

Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala. Fani zwrócili uwagę na włosy

Krzysztof Rutkowski nieco zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitala. Pozując w szpitalnym uniformie, prezentując bandaże i plastry przyznał, że musiał przejść wcześniej zaplanowaną operację ale aktualnie czuje się dobrze:

Witam Was Bardzo Serdecznie z niecodziennego miejsca Szpitala WAM w Łodzi 🏨 Ci, którzy wczoraj spekulowali, dlaczego zostałem zaznaczony flamastrem 🖍 mają dzisiaj odpowiedź 💥 Zerwany parę lat temu na robocie 🚔 mięsień grzebieniowy przegrał z doktorem Krzysztofem Nowakiem i jego ekipą 👍 Super udana operacja 321 Bomba 💣 i pozamiatane 🔪 (...) Nie miałem nigdy czasu, żeby to ogarnąć, ale kiedy w rozmowie z Krzysztofem chciałem przełożyć kolejny termin operacji, spojrzenie doktora storpedowało moje myśli o zmianie terminu 🌪 Oczywiście nie obyło się bez atrakcji, pani anestezjolog doktor Anna Pruszyńska-Bednarek zapodała narkozę niczym lot w kosmos z gen. Mirkiem Hermaszewkim odleciałem 🚀 Raz jeszcze Dziękuje , Szpital WAM 🏨🚑💉🔪💥🎬 - napisał na Instagramie

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo życzeń powrotu do zdrowia. Jednak wielu internautów zwróciło również uwagę na fryzurę detektywa Rutkowskiego. Przez szpitalny czepek po raz pierwszy pokazał się bez charakterystycznej fryzury! Niektórym naprawdę trudno było wcześniej wyobrazić sobie taki widok. Postanowili również i do tej kwestii nawiązać w komentarzach:

- O jak ładnie Panie Krzysztofie bez tych śmiesznych włosów pozdrawiam i zdrowia życzę

- Mistrzu, gdzie pędzel👈🤗

- Panie Krzysztofie a gdzie grzywka😵

- Bez tego czegoś na głowie, co zwą to włosami wyglądasz Krzysztofie 👌

No cóż... Chyba trudno byłoby nie zwrócić uwagi...

