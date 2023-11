Bliscy i przyjaciele Krzysztofa Kalczyńskiego przekazali bardzo smutną wiadomość. Aktor, którego widzowie znają m.in. z serialu "Klan", zmarł w wieku 82 lat. O śmierci Krzysztofa Kalczyńskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała m.in. jego synowa, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska. Poruszający wpis opublikowała również gwiazda TVN, Anna Kalczyńska. Dziennikarka wzruszającymi słowami pożegnała ukochanego ojca.

Po śmierci Krzysztofa Kalczyńskiego w sieci pojawiły się poruszające wpisy, w których bliscy wspominają aktora.

????Dziś odszedł mój wspaniały Teść, Tata - Krzysztof Kalczyński. Człowiek miliona anegdot, niespożytej energii i dowcipu, wspaniały Tata ale tez Dziadek. Będzie nam Go bardzo brakowało ???? Mam to szczęście, że mieszkam z kilkoma klonami Taty - ten urok, poczucie humoru, odwaga, kreatywność to bardzo Kalczyńskie cechy???????? Dziękuje Tato za to i za Twoje ogromne ❤️ ...- napisała synowa aktora.