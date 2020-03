Koronawirus w Polsce, co nas czeka? Jest optymistyczna wizja: "to niedługo się skończy"!

Krzysztof Jackowski przewiduje, co w najbliższym czasie wydarzy się w Polsce. Każdy zastanawia się jak długo potrwa epidemia koronawirusa i czy w naszym kraju wejdą kolejne obostrzenia. W rozmowie z "Super Expressem" znany jasnowidz opowiedział co zobaczył w swoich wizjach. Sprawdźcie co nas czeka!

Krzysztof Jackowski o epidemii koronawirusa w Polsce

Koronawirus sparaliżował cały świat. W Polsce spowodował m.in. zamknięcie placówek oświatowych i kulturalnych. Zgodnie z zaleceniami polskiego rządu wiele osób pracuje zdalnie i nie wychodzi z domu. Imprezy masowe zostały odwołane, a telewizyjne programy rozrywkowe na żywo zdjęte z anteny.

Niektórzy obawiają się, że to dopiero początek obostrzeń i podejrzewają, że wkrótce np. zostanie zamknięta Warszawa.

"Super Express" postanowił zapytać bodaj najbardziej znanego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego, jak według niego będzie wyglądała sytuacja w naszym kraju w czasach epidemii koronawirusa. Czy Warszawa zostanie zamknięta?

Koronawirus w Azji zrobił tragedię, ale nie zrobił spustoszenia. Tam pandemia się już kończy. My już wiemy z czym on się wiąże. I na pewno on nie spowoduje żadnego kataklizmu i żadnego końca świata. Oczywiście trzeba zachować środki ostrożności. Przy zwykłej grypie też się trzeba przecież chronić. Czy stolica zostanie zamknięta? Myślę, że nie - wyjawił w rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz przekazał także dobrą i złą wiadomość. Według Krzysztofa Jackowskiego czekają nas jednak dodatkowe obostrzenia, ale sytuacja w Polsce już niedługo zacznie się uspokajać.

Na pewno będą nas czekać jeszcze obostrzenia i może nawet one się zaostrzą, ale ten wirus niedługo się skończy. W moim odczuciu koronawirus jest ostrą grypą o ostrym przebiegu i mam takie odczucie, że ani Warszawa, ani żadne duże miasto nie zostaną zamknięte. Ja mam odczucie, że po 10-15 dniach w Polsce zacznie uspokajać się sytuacja. Oczywiście wirus nie zniknie jednego dnia, ale to zacznie opadać i zacznie się uspokajać - wyznał jasnowidz.

Miejmy nadzieję, że ta optymistyczna wizja szybko się zrealizuje i sytuacja w naszym kraju i w całej Europie niedługo wróci do normy. Na ten moment odnotowano 367 przypadków koronawirusa w Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest natomiast we Włoszech, gdzie liczba zachorowań przekroczyła już 40 tys.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski wyjawił, co nas jeszcze czeka w związku z epidemią koronawirusa. Wierzycie w takie wizje?

EastNews

Według znanego jasnowidza, epidemia niedługo będzie już wygasać.