Kilka tygodni temu Izabela Janachowska zaręczyła się z Krzysztofem Jabłońskim. Milioner poprosił tancerkę o rękę w Rzymie, a romantyczne chwile zostały uchwycone na zdjęciach. Przypomnijmy: Wielka miłość - Janachowska w objęciach milionera

Janachowska była dzisiaj gościem w studiu "Dzień Dobry TVN" i w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską zdradziła okoliczności, w których poznała swojego przyszłego męża. Okazuje się, że duży udział miała w tym mama Krzysztofa, która była wielką fanką "Tańca z Gwiazdami" i to właśnie wtedy Jabłoński zobaczył swoją wybrankę po raz pierwszy.

Mama Krzysztofa poprosiła go, żeby załatwił bilety na "Taniec z Gwiazdami", no i on, jak to on - załatwił. Wtedy się jeszcze nie poznaliśmy, ale podobno się jakoś zauroczył we mnie. Tak słyszałam. Nasze poznanie to długa historia i wydaje mi się, że poznaliśmy się przede wszystkim dlatego, że mieliśmy dużo wspólnych znajomych i któregoś dnia doszło do przypadkowego spotkania. Nic nie było ustalone i zaplanowane, totalny spontan. Zamieszkaliśmy z Krzysztofem już po 3 tygodniach znajomości. To był taki szał! - wyznała tancerka.