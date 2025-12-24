Krzysztof Ibisz zaskoczył fanów. Tak spędza święta
W tym roku Krzysztof Ibisz postanowił spędzić święta Bożego Narodzenia niestandardowo. Popularny prezenter spakował walizki i zabrał rodzinę poza granice kraju. Zdjęciami ze słonecznej plaży pochwalił się w mediach społecznościowych.
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia zapowiadają się dla Krzysztofa Ibisza i jego rodziny wyjątkowo. Prezenter postanowił spędzić ten czas poza granicami kraju, wybierając się z najbliższymi na słoneczną Gran Canarię. Chwilami z egzotycznego wyjazdu szybko podzielił się w mediach społecznościowych.
Tak Krzysztof Ibisz spędza święta Bożego Narodzenia
Krzysztof Ibisz to jedna z największych gwiazd polskiej telewizji. Od ponad dwóch dekad jest związany z Telewizją Polsat, gdzie prowadził liczne programy rozrywkowe i teleturnieje, zyskując ogromną popularność i sympatię widzów. Prywatnie związany jest z Joanną Ibisz - gwiazdą drugiej edycji "Top Model", z którą doczekał się dwójki dzieci - Borysa i Heleny.
Znany prezenter postanowił spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w nietypowy sposób - zamiast mroźnej Warszawy wybrał słoneczną Gran Canarię, gdzie odpoczywa z rodziną na plaży i dzieli się ciepłymi kadrami z wyjazdu w mediach społecznościowych. Pod fotografią z egzotycznej wycieczki zamieścił życzenia świąteczne dla swoich fanów.
Kochani, w te Święta życzę Wam poczucia bliskości i szczęścia, radości, odpoczynku i refleksji jeśli jej potrzebujecie. Niech czas się zatrzyma
Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcie ze słonecznej plaży
Na reakcję fanów Krzysztofa Ibisza nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pod zdjęciem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo świątecznych życzeń. Internauci gratulowali wyboru miejsca i przesyłali ciepłe słowa. Nie zabrakło też żartobliwych wpisów z nutą zazdrości o słoneczną pogodę.
Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku
Och jak cudownie i cieplutko
Wszystkiego co dobre dla Was. Pozdrowienia świąteczne
Zobacz także:
- Krzysztof Ibisz szokuje! To oni zatańczą w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami"! "Naprawdę to będą wyjątkowe nazwiska"
- Wydało się, do kiedy Krzysztof Ibisz będzie pracował w Polsacie. Fani nie spodziewali się takiej odpowiedzi
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.