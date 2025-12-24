Tegoroczne święta Bożego Narodzenia zapowiadają się dla Krzysztofa Ibisza i jego rodziny wyjątkowo. Prezenter postanowił spędzić ten czas poza granicami kraju, wybierając się z najbliższymi na słoneczną Gran Canarię. Chwilami z egzotycznego wyjazdu szybko podzielił się w mediach społecznościowych.

Tak Krzysztof Ibisz spędza święta Bożego Narodzenia

Krzysztof Ibisz to jedna z największych gwiazd polskiej telewizji. Od ponad dwóch dekad jest związany z Telewizją Polsat, gdzie prowadził liczne programy rozrywkowe i teleturnieje, zyskując ogromną popularność i sympatię widzów. Prywatnie związany jest z Joanną Ibisz - gwiazdą drugiej edycji "Top Model", z którą doczekał się dwójki dzieci - Borysa i Heleny.

Znany prezenter postanowił spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w nietypowy sposób - zamiast mroźnej Warszawy wybrał słoneczną Gran Canarię, gdzie odpoczywa z rodziną na plaży i dzieli się ciepłymi kadrami z wyjazdu w mediach społecznościowych. Pod fotografią z egzotycznej wycieczki zamieścił życzenia świąteczne dla swoich fanów.

Kochani, w te Święta życzę Wam poczucia bliskości i szczęścia, radości, odpoczynku i refleksji jeśli jej potrzebujecie. Niech czas się zatrzyma napisał na Instagramie.

Krzysztof Ibisz pokazał zdjęcie ze słonecznej plaży

Na reakcję fanów Krzysztofa Ibisza nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pod zdjęciem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo świątecznych życzeń. Internauci gratulowali wyboru miejsca i przesyłali ciepłe słowa. Nie zabrakło też żartobliwych wpisów z nutą zazdrości o słoneczną pogodę.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku

Och jak cudownie i cieplutko

Wszystkiego co dobre dla Was. Pozdrowienia świąteczne czytamy w komentarzach.

