Poprzednie Święta Bożego Narodzenia dla Krzysztofa Ibisza były wyjątkowo trudne. To wtedy odszedł jego ukochany tata, Władysław Ibisz. Nadchodzące święta będą pierwszymi bez ojca.

Prezenter twierdzi, że odziedziczył po nim ambicję zawodową i pracowitość. Pan Władysław pracował jako dyrektor dużych przedsiębiorstw państwowych, papierniczych i poligraficznych.

Mimo że moi rodzice się rozstali, kiedy miałem cztery lata, zawsze z ojcem miałem dobry kontakt, kochaliśmy się i pielęgnowaliśmy swoje rytuały. W dzieciństwie chodziłem do niego na śniadanie po mszy świętej, która była o ósmej rano. Tata towarzyszył mi też w dorosłym życiu. Pamiętam, że kiedy wracałem z koncertów w nocy samochodem, to on czekał na znak ode mnie, czy bezpiecznie dotarłem do domu. Dojeżdżając do Warszawy, dzwoniłem do niego, nawet o drugiej nad ranem. Bardzo mi go brakuje. Niestety nie jest prawdą, że czas leczy rany. Codziennie o nim myślę, do tej pory nie skasowałem jego numeru telefonu ze swojej komórki. Nie potrafię - mówi Krzysztof Ibisz.