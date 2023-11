Krzysztof Ibisz opublikował w sieci poruszający wpis, w którym żegna 5-letniego Dawidka Żukowskiego i komentuje dramatyczne zakończenie akcji policji, która przez dziesięć dni szukała chłopca. Dawid Żukowski po raz ostatni był widziany 10 lipca- wtedy ojciec odebrał go z domu babci i dziadka w Grodzisku Mazowieckim. Paweł Ż. miał odwieźć syna do jego matki, która kilka tygodni wcześniej przeprowadziła się do Warszawy (rodzice chłopca byli w separacji). Niestety, jak już wiemy chłopiec nie wrócił wtedy do domu, a ok. godziny 21:00 jego ojciec popełnił samobójstwo rzucając się pod pociąg. Matka Dawida Żukowskiego zgłosiła jego zaginięcie i od tamtej chwili rozpoczęły się poszukwania dziecka.

Krzysztof Ibisz wstrząśnięty sprawą małego Dawidka

Wszyscy mieli nadzieję, że policja odnajdzie Dawidka jednak wczoraj okazało się, że spełnił się najgorszy scenariusz. Rzecznik policji podczas konferencji prasowej przekazał bardzo smutną wiadomość.

Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid, chłopiec, którego poszukiwaliśmy- powiedział Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Informacje dotyczące tragicznego finału poszukiwań chłopca skomentował Krzysztof Ibisz. Prowadzący "Taniec z Gwiazdami" nie ukrywa, że jest wstrząśnięty sprawą Dawidka Żukowskiego. Na profilu Krzysztofa Ibisza na Instagramie pojawiło się czarno-białe zdjęcie chłopca i poruszający wpis.

Nie ma słów którymi mógłbym wyrazić żal, że dziecko, które miało przed sobą całe piękne życie , spotkał tak okrutny los z ręki osoby, której ufało. Własnego ojca. Łączę się w ogromnym bólu z mamą śp. Dawida, jego bliskimi i wszystkimi Polakami, których serce rozerwała, tak jak mnie, ta historia. Nie wstydźmy się dzisiaj łez. Śpij w pokoju Chłopczyku???? [*]- napisał na Instagramie.

Sprawę Dawidka śledziła również Agnieszka Hyży. Gwiazda Polsatu zamieściła w sieci wpis, w którym komentuje dramat chłopca.

????Od 10 dni codziennie, kilka razy dziennie, nawet gdy nie było w mnie w Polsce, sprawdzałam i szukałam nowych informacji w tej sprawie...od pierwszych chwil byłam poruszona informacją o zaginięciu Dawida i okolicznościach z tym związanych. Rozstanie Rodziców,dochodzenie swoich praw i w tym wszystkim ...Dziecko- zaczęła swój wpis.

Nikt nigdy nie wie co dzieje się w domu, jak wygląda relacja między ludźmi ...ale serce rozpada mi się na milion kawałków jak sobie pomyślę,że Dziecko płaci za błędy,frustracje,brak odpowiedzialności dorosłych.Chłopiec niemalże w wieku Naszych Dzieci...wiem doskonale jak trudne bywa ułożenie i stworzenie na nowo roli Rodzica w niepełnej Rodzinie i mimo tego,nie potrafię pojąć dlaczego tak musiało się stać.

Smutny dzień,smutna refleksja.Do przemyślenia dla Nas.Dla innych została już tylko CISZA ....????

Krzysztof Ibisz komentuje dramat 5-letniego Dawida.

Zakończyły się poszukiwania chłopca. Policja znalazła ciało dziecka.

