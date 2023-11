Policja przekazała bardzo smutne informacje dotyczące poszukiwań Dawida Żukowskiego. Podczas konferencji prasowej rzecznik policji przekazał, że zostało znalezione ciało dziecka. Dawid Żukowski zaginął 10 lipca- wtedy też po raz ostatni był widziany w Grodzisku Mazowieckim. Ojciec odebrał swojego syna z domu rodziców i miał odwieźć go do jego matki, która kilka tygodni wcześniej przeprowadziła się do Warszawy (rodzice chłopca byli w separacji). Kilka godzin później okazało się, że ojciec Dawida Żukowskiego popełnił samobójstwo. Później matka dziecka zgłosiła jego zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania dziecka. Dziś mija dziesięć dni od zaginięcia chłopca. Niestety, teraz policja przekazała wstrząsające informacje dotyczące poszukiwań dziecka.

Policja znalazła ciało dziecka

Podczas konferencji prasowej policja przekazała mediom bardzo smutne informacje. Śledczy znaleźli ciało chłopca. Niestety wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej jest to poszukiwany Dawid Żukowski.

Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid, chłopiec, którego poszukiwaliśmy. Wiele cech wskazuje na to- powiedział Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Wskazuje na to ubiór, tutaj oczywiście będę przeprowadzone okazania z udziałem rodziny, będę czynności wyznaczone przez prokuratora. Jednak uznaliśmy, że prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że ta informacja musi być przekazana, chociażby ze względu na to, jak duży był odzew społeczny.

Przypominamy, że poszukiwania 5-letniego Dawida rozpoczęły się 10 lipca. Od tamtej chwili policja sprawdzała wszystkie miejsca, w których ojciec mógł zostawić swojego syna. Wszyscy mieli nadzieję, że uda się odnaleźć małego Dawidka żywego, jednak teraz, jak informuje policja, wszystko wskazuje na to, że chłopiec nie żyje. Policja ze względu na rodzinę dziecka nie mówiła publicznie o okolicznościach odnalezienia ciała dziecka.

Dzisiaj nie będziemy mówić o takich szczegółach, jak dokładne miejsce odnalezienia ciała dziecka. O takich szczegółach, jak to, w jaki sposób chłopiec zmarł. Myślę, że na to przyjdzie czas, ze względu na olbrzymią tragedię, jaka dotknęła tą rodzinę, ze względu na bliskich, którzy wczoraj chowali ojca chłopca, a dzisiaj dowiadują się, że stracili również, że jednego z najmłodszych członków swojej rodziny- mówił rzecznik policji.

Bliskim chłopca składamy kondolencje.

