Życie prywatne Krzysztofa Gojdzia jest dosyć tajemnicze. Popularny lekarz gwiazd, który nie może narzekać na brak powodzenia wśrod kobiet, niechętnie zdradza szczegóły dotyczące swojego związku. W rozmowie z Party.pl Krzysztof Gojdź przyznał jednak, że choć w jego gabinecie pojawiają się adoratorki, on pozostaje stały w uczuciach:

Miałem dwie zakochane we mnie panie: lat 40, druga 50 plus. To bardzo fajne. Miło być lubianym, podziwianym. Każdemu facetowi to dobrze robi na ego. Ale ja jestem wierny swojej miłości.