To nie jest łatwy tydzień dla Krzysztofa Gojdzia. Znany lekarz gwiazd kilka miesięcy temu sprzedał swoją klinikę i przeprowadził się do Miami, gdzie ma dom. Gojdź postanowił dzielić swoje życie między Polską, a Florydą. Teraz tam chce realizować swoje dalsze marzenia i plany. Niestety tuż przed świętami Bożego Narodzenia spotkała go straszna tragedia. Zmarła jego ukochana babcia.

Drapała po pleckach, lepiła pierogi, gotowała rosołek, robiła najpyszniejsze uszka z barszczem i kutie na Wigilię. Sadzała na kolankach, całowała w szyjkę i mówiła jak bardzo kocha. Najukochańsza babcia jaka można było mieć. Ostatnie miesiace już nie pamiętała, nie rozpoznawała ale cały czas się uśmiechała. Kocham Cię Babciu. Zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Lecę do Ciebie ucałować w czółko ostatni raz... - napisał na Instagramie Gojdź.

To niestety nie jedyna tragedia, która w tym tygodniu spotkała lekarza...

