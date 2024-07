Chociaż w Londynie trwają Igrzyska Olimpijskie to dla książęcej pary nie jest to powód do radości. Ostatnio paparazzi przyłapali jak książę William i księżna Kate na trybunach dopingowali swoich sportowców w bardzo wymuszony sposób. Na ich twarzy raz na jakiś czas pojawiał się wyreżyserowany uśmiech i spojrzenia. Zachowywanie pozorów nie udało się jednak do końca.

Księżna Kate i książę William wyraźnie byli niezadowoleni ze swojego towarzystwa. W ogóle nie rozmawiali ze sobą, nie patrzyli na siebie i uciekli do taksówki tak szybko jak to było tylko możliwe. Zupełnie inaczej niż w poprzednich dniach.

Czyżby książęca para w rok od ślubu przeżywała już pierwszy kryzys w związku? Oceńcie: