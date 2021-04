Krystian Wieczorek wbił szpilę Julii Wieniawie? Gwiazdor "M jak miłość" opublikował zaskakujący wpis! 

Krystian Wieczorek, który w "M jak miłość" wciela się w serialowego Andrzeja Budzyńskiego, opublikował na Instagramie nowy wpis dotyczący zachowania pewnej gwiazdy, która pokazała ostatnio, jak korzysta z kroplówki witaminowej. Całą sytuację opisały niektóre media, a teraz odniósł się do tego uwielbiany przez widzów aktor. Sprawdźcie, co napisał Krystian Wieczorek!

Zaledwie kilka dni temu Julia Wieniawa opublikowała w sieci krótką relację ze swojego apartamentu. Aktorka zdradziła wówczas, że została podpięta pod kroplówkę witaminową.

Później młoda gwiazda w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na takie wzmocnienie orgznizmu.

Ostatnio pracuję na dwóch planach filmowych na zakładkę. Mam na zmianę zdjęcia nocne i dzienne, co daje mi ogromną radość, ale i sprawia, że niestety moje zdrowie na tym trochę cierpi. Jak już każdy wie, choruję na niedoczynność tarczycy i Hashimoto, co nie pomaga mi w tym nieregularnym trybie życia. Dlatego zdecydowałam się na przyjęcie kroplówki witaminowej, która postawiła mnie na nogi . Spokojnie, nic złego mi się nie dzieje- zdradziła Julia Wieniawa.

Co ciekawe, teraz w sieci pojawił się nowy wpis Krystiana Wieczorka, w którym aktor nie ukrywa, że jest zaskoczony medialnymi informacjami o tym, że pewna gwiazda zdecydowała się na kroplówkę witaminową. Niektórzy internauci zaczęli podejrzewać, że wpis aktora dotyczy właśnie Julii Wieniawy!

Na jednym z portali na stronie głównej chcąc nie chcąc musiałem się zmierzyć z niusem niebagatelnym.Otóż osoba znana(trochę nie wiem z czego ale to już mi nic do tego) obublikowała zdjęcie z kroplówką witaminową gdyż ma tyle prodżekts,że musiała medyków z ową witaminą w płynie zaprosić.I ciul mi do tego w zupełności bo nie chciałem wcale się o tym dowiedzieć.Infantylizacja "mediów" spowodowała jakieś skretynienie przekazu a potem będziemy się dziwić gdy przeciętny rodak na pytanie kim był Gombrowicz odpowie-oczywiście piłkarzem.Zdrówka życzę❤

#gombrowicz #kroplówka #prodżekty #infantylizacja- czytamy na Instagramie.