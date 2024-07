Paulina Krupińska ma małą córeczkę Tosię, która w lipcu skończyła roczek. Krupińska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o tym, jak stara się dbać o siebie. Mimo że jest młodą mamą, twierdzi że udaje jej się znaleźć czas i na zajmowanie się dzieckiem, i na dbanie o siebie. Jak to robi i kiedy jej się to udaje? Co radzi młodym mamom? (Zobacz też: Dieta mamy karmiącej. Co można jeść karmiąc piersią?)

Reklama

Kiedy moja córka śpi, to mam wtedy czas tylko dla siebie. I lubię sobie sama zrobić maseczkę, i pomalować sama paznokcie. (...) Bycie mamą nie ogranicza mnie w dbaniu o urodę, wręcz uważam, że my mamy powinnyśmy bardziej dbać o siebie, nie tylko pod względem urody, ale również zdrowia. Bo ja chciałabym być dla mojego dziecka jak najdłużej sprawna (...) - powiedziała nam Paulina Krupińska.

A co Paulina Krupińska radzi młodym mamom? Zobaczcie nasze wideo do końca, żeby się dowiedzieć! Zgadzacie się z Pauliną?

Zobacz: Paulina Krupińska ma własne mieszkanie, ale... "nie zdążyła jednak w nim długo pomieszkać". Dlaczego

Zobacz także

Paulina Krupińska z córeczką Tosią. Krupińska bardzo dba o córeczkę, ale w biegu nie zapomina o sobie!

Reklama

Paulina Krupińska uważa, że młode matki powinny dbać o siebie.