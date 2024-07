Finał 2.edycji programu „Top Model” już za nami! Uroczysta galę poprowadziła prawdziwa gwiazda programu- Joanna Krupa. Modelka zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Ubrana w czarną asymetryczną sukienkę, która z jednej strony pokazywała biustonosz, wyglądała bardzo oryginalnie…

W długiej sukni pojawiło się również rozcięcie, które odsłaniało zgrabne nogi prowadzącej. Całość jednak nie do końca przypadła nam do gustu. W stylizacji Joanny Krupy działo się zbyt wiele. Rozcięcia, asymetria i wystający stanik przytłoczyły piękną modelkę.

Wydaje się nam, że o wiele lepiej wyglądałaby w nieco prostszej kreacji.

Zgadzacie się z nami? Co sadzicie o sukni Joanny Krupy?

