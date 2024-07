Jedna z najbardziej znanych na świecie rodzimych celebrytek, Joanna Krupa, ma jasno sprecyzowaną wizję mężczyzny idealnego. Na pewno nie zaliczają się do tego grona panowie z wąsami.

- Wąsy niszczą cerę. Jak się całujesz, to te wąsy ocierają o twoją cerę i to nie jest dobre. Jakby facet miał wąsy, to dla dobra cery nie byłabym z nim - powiedziała ostatnia jurorka "Top Model".

No cóż, podstawą w życiu są priorytety!

(ac)