Pandemia koronawirusa w dalszym ciągu uniemożliwia powrót uczniów oraz studentów do normalnego trybu nauki. Z tego też względu pojawiają się obawy, czy będzie trzeba skrócić wakacje, aby nadrobić wszystkie zaległości. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek został zapytany, czy w obecnej sytuacji trzeba będzie wydłużyć kalendarz akademicki. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Kiedy otwarcie basenów oraz siłowni? Padła propozycja konkretnej daty!

Czy studenci będą mieli skrócone wakacje?

Studenci z niepokojem patrzą na obecną sytuację. W tym momencie nie mogą uczestniczyć w normalnych, stacjonarnych zajęciach. Chociaż nauka w zdecydowanej większości odbywa się zdalnie, to jednak sesja zbliża się wielkimi krokami. Czy studenci będą musieli nastawić się na to, że ich wakacje zostaną skrócone? Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek odpowiedział na to pytanie w rozmowie z "Super Expressem".

Dotychczas wakacje na uczelniach wyższych obejmowały czas od lipca do końca września. W tym roku, w indywidualnych przypadkach będą najprawdopodobniej krótsze. Decyzje w tym zakresie będą podejmowali rektorzy poszczególnych uczelni - powiedział w rozmowie z "Super Expressem", Wojciech Murdzek.

Czy w takim razie uczniowie również muszą liczyć się z tym, że ich wakacje mogą zostać skrócone? Jakiś czas temu minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że najprawdopodobniej uczniowie nie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, jednak to nie powinno spowodować, aby ich wakacje były krótsze.

Zobacz także: Co z wakacjami 2020? Czy dzieci wyjadą na kolonie? Zdecydowana odpowiedź ministra zdrowia

Studenci jednak mogą spodziewać się, że przyjdzie im dokończyć naukę w wakacje. Jednak o tym czy tak będzie, zadecydują rektorzy poszczególnych uczelni. Wszystko zapewne wyjaśni się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

East News

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek poinformował, że decyzję o ewentualnym skróceniu wakacji będą podejmowali rektorzy poszczególnych uczelni.

East News

Na razie nie ma ustalonej konkretnej daty powrotu studentów na uczelnie