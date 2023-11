2 z 3

To bardzo prawdopodobne, że królowa otrzymała taki pseudonim. Celem takich kryptonimów jest to, aby osoba nosząca je była anonimowa - powiedział historyk Hugo Vickers w rozmowie z "Daily Mail".

Co ciekawe, nie wszyscy w stosunku do królowej używają litery "S" lub imienia "Sharon". Jej mąż zwraca się do niej "Lilibet", a książę William mówi do babci "Gary"! Skąd taka ksywka? Syn księżnej Diany w młodości miał problem z wymówieniem słowa "granny" (pol. babunia). William pewnego razu przejęzyczył się i powiedział do monarchini "Gary". I tak już zostało. Za to księżniczka Charlotte i książę George nazywają królową "Gan-Gan"!