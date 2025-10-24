Król Karol III i królowa Kamila udali się z wizytą do Watykanu, gdzie spotkali się z papieżem Leonem XIV. Do spotkania doszło na dziedzińcu San Damaso, przed oficjalną rezydencją papieża, gdzie na królewską parę czekała tradycyjna Gwardia Szwajcarska.

Wizyta miała charakter uroczysty, a zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły sieć. Uwagę mediów i internautów przykuła przede wszystkim stylizacja królowej Kamili, która zgodnie z watykańskim protokołem, wybrała czerń. Jednak jej wybór wzbudził liczne kontrowersje.

Królowa Kamila wywołała kontrowersje stylizacją w Watykanie

Królowa Kamila podczas spotkania z papieżem miała na sobie czarną jedwabną suknię autorstwa Fiony Clare, mantylkę od Philipa Treacy’ego oraz broszkę w kształcie krzyża, która wcześniej należała do zmarłej królowej Elżbiety II. Taki zestaw, mimo że zgodny z watykańskimi tradycjami, został poddany ostrej krytyce.

Największe emocje wzbudził fascynator ozdobiony czarnymi piórami. Stylizacja, choć elegancka, nie przypadła do gustu wszystkim komentatorom. Głos w tej sprawie zabrała Dorota Goldpoint, znana stylistka i projektantka, odpowiedzialna m.in. za wizerunek Agaty Dudy.

Królowa Kamila w Watykanie. Ekspertka ostro o jej stylizacji Rex Features/East News

Ekspertka komentuje wpadkę modową Kamili

Dorota Goldpoint, w rozmowie z Plejadą, nie gryzła się w język. Według niej stylizacja królowej Kamili „pozostawia pewien niedosyt”. Szczególnie negatywnie oceniła wspomniany fascynator:

Królowa Kamila postawiła na klasyczną czerń, zgodnie z watykańskim protokołem, jednak jej stylizacja pozostawia pewien niedosyt. Fascynator z czarnymi piórami niestety przywodzi na myśl koronę cierniową — zbyt teatralny jak na tak podniosłe spotkanie powiedziała stylistka.

Warto zwrócić uwagę na dodatki, które dopełniały stylizację królowej Kamili. Jednym z najbardziej znaczących elementów była broszka w kształcie krzyża, która wcześniej należała do królowej Elżbiety II. Ten symboliczny akcent miał prawdopodobnie podkreślić rangę wydarzenia oraz kontynuację królewskich tradycji.

Drugim ważnym elementem był welon, czyli mantylka, pochodząca z pracowni Philipa Treacy’ego. Choć spełniała protokolarne wymogi, Goldpoint uważa, że była „bogato zdobiona” i tym samym zbędna. Jej zdaniem, prostota lepiej oddałaby podniosły charakter audiencji u papieża. Warto przypomnieć, że Kamila została wykluczona podczas spotkania z papieżem.

Z kolei długość sukni midi jest poprawna, choć mogłaby być długa i płynąca kreacja, wtedy dodałaby więcej majestatu i harmonii całemu wizerunkowi zaznaczyła ekspertka.

Według niej, taki wybór lepiej oddałby uroczysty charakter wizyty. Podkreśliła również, że stylizacja była zgodna z protokołem, ale nie zachwyciła.

