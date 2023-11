3 z 3

Królowej podobno nie obchodzi spór między braćmi, ale bardzo jej przykro, że William i Harry nie prowadzą już razem fundacji "The Royal Foundation". Zmieniło się to niedawno, rok po ślubie Harry'ego z Meghan. Książęca para Sussex ogłosiła, że od teraz prowadzą oni swoją instytucję o nazwie "Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex".

Konflikt ponoć źle wpływa na Williama, a monarchini mimo wszystko nie jest zadowolona z sytuacji. Czy bracia dojdą do porozumienia ze względu na babcię?

