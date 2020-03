Pałac Buckingham: Królowa Elżbieta II zagrożona koronawirusem! Jak czuje się monarchini?

Koronawirus, który dotarł także do Wielkiej Brytanii sprawił, że Brytyjczycy zaczęli poważnie martwić się o królową Elżbietę II. Jak wiadomo monarchini ma już 93 lata, a co za tym idzie znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

Według informacji uzyskanych przez "The Mirror", królowa opuściła Pałac Buckingham w obawie o swoje zdrowie! Jak czuje się monarchini?

Zobacz także: Brytyjczycy martwią się o królową Elżbietę II przez epidemię koronawirusa! Czy monarchini jest bezpieczna?

Królowa Elżbieta II opuściła Pałac Buckingham w obawie przed koronawirusem!

Koronawirus sieje spustoszenie w całej Europie. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w tej chwili we Włoszech, gdzie liczba zakażonych osób przekroczyła już 20 tysięcy!

Niestety, źle dzieje się również w Wielkiej Brytanii, jednak do tej pory brytyjski rząd nie podjął tak radykalnych kroków w walce przeciwko koronawirusowi jak np.: Polska czy Czechy. Na Wyspach zalecono jedynie ostrożność osobom w podeszłym wieku, jednak życie towarzyskie w Wielkiej Brytanii nie zamarło. Nic więc dziwnego, że obywatele tego kraju obawiają się o los swojej monarchini.

Królowa Elżbieta II ma już 93 lata i niestety znajduje się w grupie osób, które w wypadku zakażenia koronawirusem, mogą przechodzić tę chorobę bardzo poważnie. Wygląda jednak na to, że monarchini postanowiła nie ryzykować i... wyprowadziła się z Londynu! Jak wiadomo w Pałacu Buckingham często przebywają oficjele z zagranicy, a takie spotkania mogą potęgować ryzyko zarażenia.

Rzecznik Pałacu Buckingham w wywiadzie dla "Mirror", poinformował, że monarchini zdecydowała się wyprowadzić z Londynu na kilka dni. Wygląda jednak na to, że królowa czuje się bardzo dobrze i jest to działanie jedynie profilaktyczne.

Królowa cieszy się dobrym zdrowiem, ale wielu jej pracowników zaczyna panikować ze względu na koronawirusa. W pałacu wciąż przebywa mnóstwo zagranicznych gości - poinformował rzecznik Pałacu.

Na ten moment królowa Elżbieta II zamieszkała w swojej posiadłości w Windsorze i póki co pozostanie tam do przyszłego tygodnia. Jeśli jednak sytuacja w dalszym ciągu nie będzie opanowana, to najprawdopodobniej monarchini pozostanie tam na dłużej.

Miejmy nadzieję, że królowa czuje się już bezpiecznie, a pandemia koronawirusa zostanie pokonana jak najszybciej.

East News

Królowa Elżbieta II ma już 93 lata i znajduje się w grupie osób, które mogą przechodzić koronawirusa bardzo poważnie!

East News

W obawie o swoje zdrowie, monarchini na razie opuściła Londyn!