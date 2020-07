Królowa Elżbieta II może już nie zobaczyć syna Meghan i Harry'ego?! To ogromny cios dla monarchini 

Odkąd Meghan i Harry opuścili Pałac i brytyjską rodzinę królewską, zagraniczne media prześcigają się w kolejnych rewelacjach na temat rzekomych złych stosunków pary z pozostałymi członkami rodu. Tych doniesień na pewno nie uspokoi kolejna wiadomość od brytyjskiej prasy - podobno Meghan i Harry nie przyjadą na rodzinne wakacje do królewskiej posiadłości Balmoral w Szkocji. Podobno nawet niektórzy zastanawiają się, czy królowa Elżbieta II jeszcze kiedykolwiek zobaczy swojego prawnuka, Archiego! Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły.

Królowa Elżbieta II może już nie zobaczyć Archiego?!

Nic tak nie rozgrzewa brytyjskich mediów, jak temat Meghan i Harry'ego! Odkąd para opuściła rodzinę królewską, co chwila dowiadujemy się nowych rzeczy, które nie są zbyt przychylne dla małżonków. Jednak para szczęśliwie układa sobie życie w USA i nic nie wskazuje na jakikolwiek kryzys w ich związku, chociaż plotki o rzekomym rozwodzie tej dwójki, pojawiały się już nie raz.

Ale książęca para znów "podpadła" zagranicznym mediom. Jak donosi "Daily Mail", Meghan i Harry odrzucili zaproszenie na coroczne wakacje Windsorów w posiadłości Balmoral w Szkocji i nie spotkają się z bliskimi ze strony księcia. Podobno jest to ogromny cios dla królowej Elżbiety II, która bardzo chciała zobaczyć Archiego. Jak wyjawiła królewska ekspertka Camilla Tominey w rozmowie z "The Telegraph", niektórzy martwią się, że monarchini może już nigdy nie zobaczyć prawnuka!

Królowa prawdopodobnie już zaprosiła Sussexów do Balmoral, jednak jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że zdecydują się na długą podróż z Los Angeles. Niektórzy zastanawiają się więc, czy królowa Elżbieta i książę Filip jeszcze kiedykolwiek zobaczą Archiego - powiedziała Camilla Tominey w rozmowie z "The Telegraph".

Najprawdopodobniej Meghan i Harry nie przyjadą do Europy, ze względu na pandemię koronawirusa. Ale jak wiadomo już w ubiegłym roku para nie zdecydowała się na wspólny wyjazd do Szkocji z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Tłumaczono wtedy, że Archie jest jeszcze na to za mały. Jednak niedługo potem, para wyjechała na Ibizę, a następnie do Francji. Podobno już wtedy królowa Elżbieta II była mocno zasmucona, że nie spędzi urlopu z całą rodziną. Kolejna odmowa ze strony Meghan i Harry'ego, ma być dla monarchini ogromnym ciosem.

East News

Myślicie, że Meghan i Harry z synkiem Archie jednak zdecydują się odwiedzić królową Elżbietę II w najbliższym czasie?