Co się dzieje z Królową Elżbietą II? Jaki jest jej stan zdrowia? Te pytania pojawiają się od dwóch dni, kiedy to mediach pojawiły się wieści o tym, że brytyjscy ministrowie przećwiczyli operację "London Bridge", czyli plan na wypadek śmierci monarchini. A wszystko przez jej niespodziewaną nieobecność na jednej z uroczystości w Wielkiej Brytanii. W oświadczeniu Pałac napisał, że władczyni poczuła się słabiej. Nie wskazano na żadne poważne dolegliwości, jednak i tak wszyscy zaczęli martwić się zdrowiem królowej. Na szczęście Królowa wróciła do swoich obowiązków. Mamy najnowsze zdjęcia Elżbiety II z uroczystości w Szkocji! Zobaczcie!

